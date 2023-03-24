Соответствующий законопроект предлагает предоставить возможность добровольной демобилизации через 18 месяцев после призыва. В случае принятия законопроекта те, кто был призван в первые дни полномасштабного вторжения, в конце лета будет иметь право на демобилизацию.

Обратите внимание Кто из мужчин может выезжать за границу во время военного положения: подробный перечень

Что еще предлагает законопроект

Нардеп Алексей Гончаренко, являющийся автором законопроекта, отметил, что этот документ предлагает военнослужащим после 18 месяцев службы при мобилизации выбирать: продолжать военную службу или демобилизоваться.

В случае если военнослужащий или военнослужащая выбирает второй вариант, то законопроект предусматривает отсрочку от мобилизации. сроком 5 лет.

Представление законопроекта нардеп аргументировал тем, что неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния среди наших защитников.

Полного текста документа на сайте Верховной Рады еще нет.