Відповідний законопроєкт пропонує надати можливість добровільної демобілізації через 18 місяців після призову. У випадку прийняття законопроєкту ті, хто був призваний у перші дні повномасштабного вторгнення, наприкінці літа матимуть право на демобілізацію.

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Що ще пропонує законопроєкт

Нардеп Олексій Гончаренко, який є автором законопроєкту, відзначив, що цей документ пропонує військовослужбовцям після 18 місяців служби під час мобілізації обирати: продовжувати військову службу чи демобілізуватися.

У випадку, якщо військовослужбовець чи військовослужбовиця обирає другий варіант, то законопроєкт передбачає відстрочку від мобілізації терміном 5 років.

Подання законопроєкту нардеп аргументував тим, що невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану серед наших захисників.

Повного тексту документа на сайті Верховної Ради ще немає.