В Раду внесли законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

В Верховную Раду внесли законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Об этом говорится в карточках законопроектов 11234 и 11235, передает 24 Канал. В документах предлагается продлить военное положение с 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года.

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Законопроект №11235 предусматривает утверждение указа Президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", согласно которому срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 14 мая 2024 года на 90 суток.

Законопроект № 11234 предусматривает утверждение указа главы государства "О продлении срока действия военного положения в Украине", согласно которому срок действия военного положения продлевается с 14 мая 2024 года на 90 суток.

В пояснительной записке к обоим законопроектам отмечают, что их принятие будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии России против Украины.

Предыдущий раз Рада продолжала военное положение и мобилизацию в Украине 7 февраля. Это было десятое решение об их действии с начала полномасштабной войны.

! 24 февраля 2022 года Рада одобрила введение Президентом Владимиром Зеленским военного положения в связи с началом Россией войны и объявления и проведения всеобщей мобилизации.