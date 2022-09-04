Россияне выпустили по Украине более 10 ракет: две из них удалось сбить силам ПВО

Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в небе над Николаевской областью. Россияне выпустили ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 с истребителя СУ-35. Еще одну российскую ракету сбили вблизи Кривого Рога. Всего по Украине враг выпустил более десяти ракет.

Об этом сообщило командование Воздушных сил "Юг". Враг совершил атаку около 6 утра. В это время в области была объявлена воздушная тревога. Почти сразу появились сообщения о звуках взрывов.

Внимание 3 сентября россияне нанесли более 10 ракетных и 24 авиаударов по военным и гражданским объектам

4 сентября, около 06:00 часов, в небе над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбита крылатая ракета класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенная российским многофункциональным истребителем СУ-35,

– говорится в сообщении.

Сбитая ракета в районе Кривого Рога

Враг также раз атаковал Днепропетровщину – вражескую ракету Воздушным силам "Восток" удалось сбить в районе Кривого Рога.

В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна российская ракета. Держим строй,

– отметили в командовании.

Всего враг выпустил по Украине 10 ракет

Впоследствии в командовании Воздушных сил Украины сообщили, что с начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. Речь об управляемых авиационных ракетах Х-59, Х-31, противокорабельных П-800 "Оникс", крылатых ракетах "Искандер-К".

Всего было выпущено более 10 ракет, две из которых Х-59 и предположительно "Искандер-К" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

– говорится в сообщении командования.

Кроме того, в Воздушных силах отметили, что противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности гражданские объекты в областных центрах.

Ночью оккупанты обстреляли лечебные учреждения Николаева

Оккупанты в ночь на 4 сентября мощно обстреляли Николаев. Целью россиян стали лечебные учреждения и жилые дома в Николаеве.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал детали обстрела – он произошел около 02:30 ночи. По его словам, ракетный обстрел враг совершил из С-300.

Какова ситуация в Николаеве Российские военные систематически обстреливают Николаев. Один из обстрелов произошел 3 сентября, когда в городе прогремела серия взрывов. Александр Сенкевич сообщал, что оккупанты попали в гаражи, волной снесло окна и двери. Из-за обстрелов одна женщина получила осколочные ранения.

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