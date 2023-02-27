Турецкое Управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщило, что трагедия произошла 27 февраля. По местному времени тогда было ориентировочно 12 часов, то есть 11 по Киеву, информирует​ 24 Канал.

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Что известно о землетрясении

Согласно информации Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентром землетрясения был регион Ешилюрт Малатьи.

Землетрясение, которое также ощущалось в близлежащих провинциях, произошло на глубине 6,96 километра,

– сообщили в AFAD.

Землетрясение ощущалось в Малатье, а также в соседних провинциях: Кахраманмараш, Газиантеп, Адияман и Шанлиурфа.

По данным АА, в результате землетрясения на некоторых поврежденных зданиях в Малатье появились повреждения. Более того, известно, что после подземных толчков граждане собрались на площадях.

В AFAD пишут, что в результате землетрясения магнитудой 5,6 в районе Ешилюрт Малатии были разрушены здания и в регион направили поисково-спасательные группы.

Согласно VolcanoDiscovery, землетрясение прозвучало за:

8 километров от Есилюрта;

14 – от Малатьи;

58 – от Кахты;

152 – от Газиантепа;

505 (ориентировочно 314 миль) от Анкары – столицы Турции.



Где прозвучало землетрясение в Турции / Смотрите на карту

Есть раненые и погибшие, разрушенные здания

Президент директората по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения предварительно – 1 человек погиб, 69 – ранены.

Последствия землетрясения в Малатье: смотрите видео

Министр национального образования Турции Махмут Озер заявил, что по предварительным данным – 22 здания разрушены.

Мы госпитализировали 20 наших граждан. Мы спасли 5 наших граждан из-под обломков,

– заявил министр.

Он также заверил, что спасательные работы продолжаются.

Ужасные разрушения в Малатье: смотрите видео

В регионе землетрясение снова разрушило целые дома: смотрите видео

Регион после землетрясения: смотрите видео

Последствия землетрясений в Турции

Начиная с ночи против 6 февраля Турцию всколыхнули землетрясения. Тогда Малатья тоже пострадала. По состоянию на 25 февраля количество жертв превысило 50 тысяч человек:

в Турции: в AFAD сообщили, что количество жертв возросло до 44 218 человек. В общей сложности произошло 7 930 подземных толчков. Более 448 тысяч граждан были эвакуированы;

в Сирии: ООН и сирийское правительство ранее заявили, что в Сирии погибли более 5 914 человек. Однако большинство жертв (4500) обнаружили на северо-западе, который содержат повстанцы.

К сожалению, 21 февраля сейсмолог предупредил о новых землетрясениях в Турции. Доктор геологических наук Начи Герюр заявил, что именно в направлении Аданы может освободиться энергия от предыдущих землетрясений. Так что жителей города призывают быть осторожными.