Подробности сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Важно Землетрясение досталось и России: трясло у Курильских островов

В этот раз землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в 33 километрах от города Малатья. Отмечено, что эпицентр находился на глубине 10 километров. Добавим, что 6 февраля город Малатья уже страдал от мощного землетрясения.



Сейсмическая активность по состоянию на 7 февраля / Фото EMSC

Что известно о смертельном землетрясении в Турции

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземные толчки возникли недалеко от границы с Сирией. На сирийской стороне границы землетрясение сокрушило контролируемые оппозицией регионы.

Во время землетрясений по неизвестной причине начался пожар в порту Искендерун на юге Турции – там горели контейнеры. Это продолжалось всю ночь. Из-за трагедии в Турции Эрдоган объявил национальный 7-дневный траур.

В Турции был объявлен самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью. Генштаб Вооруженных Сил Турции направил в зону бедствия два самолета для транспортировки спасательных бригад. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина направила в Турцию группу спасателей.

По состоянию на 7 февраля в целом количество раненых в двух странах выросло до 19 245 человек, погибших – до 4 214 человек. Однако в ВОЗ предупреждают, что цифры погибших, вероятно, возрастут, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей.

Добавим, что в Турции разыскали 6 украинцев, не выходивших на связь после мощного землетрясения. Они находятся в удовлетворительном состоянии.