В порту горят контейнеры. По состоянию на утро 7 февраля площадь пожара значительно увеличилась.

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Пожар в порту Искендерун до сих пор не могут потушить

Во время землетрясений 6 февраля по неизвестной причине начался пожар в порту Искендерун на юге Турции – там горят контейнеры. Это продолжалось всю ночь.

К утру следующего дня площадь пожара значительно увеличилась. Из центра склада к небу поднимаются клубы черного дыма, видно огонь, периодически происходят взрывы.

Площадь возгорания может составлять несколько сотен квадратных метров.


Пожар не могут потушить / фото Anadolu Agency


Видно густой дым / фото Anadolu Agency

В порту Искендерун не могут потушить пожар: смотрите видео

Что известно о мощных землетрясениях

  • По состоянию на 7 февраля количество раненых в двух странах возросло до 19 245 человек, погибших – до 4 214 человек.
  • Из-за трагедии в Турции Эрдоган объявил национальный 7-дневный траур.
  • В Турции разыскали шесть украинцев, не выходивших на связь после мощного землетрясения. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
  • Отметим, что землетрясение 6 февраля стало крупнейшим бедствием в стране с 1939 года.