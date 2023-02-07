В порту горят контейнеры. По состоянию на утро 7 февраля площадь пожара значительно увеличилась.

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Пожар в порту Искендерун до сих пор не могут потушить

Во время землетрясений 6 февраля по неизвестной причине начался пожар в порту Искендерун на юге Турции – там горят контейнеры. Это продолжалось всю ночь.

К утру следующего дня площадь пожара значительно увеличилась. Из центра склада к небу поднимаются клубы черного дыма, видно огонь, периодически происходят взрывы.

Площадь возгорания может составлять несколько сотен квадратных метров.



Пожар не могут потушить / фото Anadolu Agency



Видно густой дым / фото Anadolu Agency

В порту Искендерун не могут потушить пожар: смотрите видео

Massive fire burning at Limak port in #Iskenderun following the earthquake pic.twitter.com/Wnt167A3xv — Campbell MacDiarmid (@CampbellMacD) February 7, 2023

Что известно о мощных землетрясениях