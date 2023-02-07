В порту горят контейнеры. По состоянию на утро 7 февраля площадь пожара значительно увеличилась.
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Пожар в порту Искендерун до сих пор не могут потушить
Во время землетрясений 6 февраля по неизвестной причине начался пожар в порту Искендерун на юге Турции – там горят контейнеры. Это продолжалось всю ночь.
К утру следующего дня площадь пожара значительно увеличилась. Из центра склада к небу поднимаются клубы черного дыма, видно огонь, периодически происходят взрывы.
Площадь возгорания может составлять несколько сотен квадратных метров.
Пожар не могут потушить / фото Anadolu Agency
Видно густой дым / фото Anadolu Agency
В порту Искендерун не могут потушить пожар: смотрите видео
Что известно о мощных землетрясениях
- По состоянию на 7 февраля количество раненых в двух странах возросло до 19 245 человек, погибших – до 4 214 человек.
- Из-за трагедии в Турции Эрдоган объявил национальный 7-дневный траур.
- В Турции разыскали шесть украинцев, не выходивших на связь после мощного землетрясения. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
- Отметим, что землетрясение 6 февраля стало крупнейшим бедствием в стране с 1939 года.