У порту горять контейнери. Станом на ранок 7 лютого площа пожежі значно збільшилася.

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Пожежу у порту Іскендерун досі не можуть загасити

Під час землетрусів 6 лютого з невідомої причини розпочалась пожежа у порту Іскендерун на півдні Туреччини – там горять контейнери. Це тривало всю ніч.

На ранок наступного дня площа пожежі значно збільшилася. З центру складу до неба піднімаються клуби чорного диму, видно вогонь, періодично відбуваються вибухи.

Площа загоряння наразі може становити кількасот квадратних метрів.



Пожежу не можуть загасити / фото Anadolu Agency



Видно густий дим / фото Anadolu Agency

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