Деталі повідомили у Європейсько-середземноморському сейсмологічному центрі (EMSC).

Важливо Землетрус дістався і Росії: трясло біля Курильських островів

Цього разу землетрус магнітудою 5,4 зафіксували за 33 кілометри від міста Малатья. Зазначено, що епіцентр був на глибині 10 кілометрів. Додамо, що 6 лютого місто Малатья вже потерпало від потужного землетрусу.



Сейсмічна активність станом на 7 лютого / Фото EMSC

Що відомо про смертельний землетрус у Туреччині

6 лютого на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Підземні поштовхи виникли неподалік кордону із Сирією. На сирійському боці кордону землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони.

Під час землетрусів з невідомої причини розпочалась пожежа у порту Іскендерун на півдні Туреччини – там горіли контейнери. Це тривало всю ніч. Через трагедію у Туреччині Ердоган оголосив національний 7-денний траур.

У Туреччині було оголошено найвищий рівень тривоги. Влада звернулася по міжнародну допомогу. Генштаб Збройних Сил Туреччини направив у зону лиха два літаки для транспортування бригад рятувальників. Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Україна направила до Туреччини групу рятувальників.

Станом на 7 лютого загалом кількість поранених у двох країнах зросла до 19 245 осіб, загиблих – до 4 214 осіб. Однак у ВООЗ попереджають, що цифри загиблих, ймовірно, зростуть, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали, шукаючи людей.

Додамо, що у Туреччині розшукали 6 українців, які не виходили на зв'язок після потужного землетрусу. Вони перебувають у задовільному стані.