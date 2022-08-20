россия не продвигается на фронте и способна только на локальные атаки, – разведка Британии
Источник:твиттер разведки Британии
На прошлой неделе на линии фронта произошли лишь минимальные изменения. Это свидетельствует о способности россии проводить лишь локальные атаки ограниченными силами.
Об этом заявили британские разведчики. Там добавили, что на Донбассе после небольшого продвижения с начала августа российские войска подошли к окрестностям Бахмута, но еще не зашли в населенный пункт.
Важно Враг пытается наступать на Донбассе, но бесполезно: карта боевых действий по состоянию на 20 августа
Какая ситуация по другим направлениям
Разведчики отметили, что россия не прилагала больших усилий для наступления на запорожском или харьковском направлениях.
На юго-западе ни украинские, ни российские силы не продвинулись на херсонскую линию фронта. Однако все более частые взрывы в тылу российских линий, вероятно, нагружают логистику и авиабазы россии на Юге,
– добавили в разведке Британии.
Как дальше будет развиваться ход событий
В разведке Великобритании отметили, что вряд ли на следующей неделе ситуация существенно изменится. Российские войска сейчас, вероятно, готовы только к ограниченным локальным нападениям, редко привлекая больше роты войск.
"Однако в течение следующих месяцев инициатива перейдет к той стороне, которой удастся сформировать надежные, преданные силы для наступательных операций", – спрогнозировали разведчики.
Что происходит на Донбассе
В Генштабе ВСУ отметили, что украинские военные сдерживают российских оккупантов. Самая напряженная ситуация – на Востоке и на Юге государства.
- На Славянском направлении зафиксировали обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Долгенького, Сулиговки и Мазановки.
- На Краматорском направлении враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении потерпела огневое поражение гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.
- На Авдеевском направлении оккупанты привлекли танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков. Авиация противника действовала вблизи Марьинки.
В общей сложности за минувшие сутки враг пытался наступать в районе населенных пунктов:
- Новодмитровка, Вернополье и Курульки,
- Бахмут, Зайцево и Кодема (боевые действия продолжаются),
- Опытное и Майорское (боевые действия продолжаются).
На всех этих направлениях врага постигла неудача – наши ВСУ дали мощный отпор оккупантам.
Где штурмуют оккупанты: обзор карты боевых действий 20 августа – смотрите видео