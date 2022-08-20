россия не продвигается на фронте и способна только на локальные атаки, – разведка Британии

На прошлой неделе на линии фронта произошли лишь минимальные изменения. Это свидетельствует о способности россии проводить лишь локальные атаки ограниченными силами.

Об этом заявили британские разведчики. Там добавили, что на Донбассе после небольшого продвижения с начала августа российские войска подошли к окрестностям Бахмута, но еще не зашли в населенный пункт.

Важно Враг пытается наступать на Донбассе, но бесполезно: карта боевых действий по состоянию на 20 августа

Какая ситуация по другим направлениям

Разведчики отметили, что россия не прилагала больших усилий для наступления на запорожском или харьковском направлениях.

На юго-западе ни украинские, ни российские силы не продвинулись на херсонскую линию фронта. Однако все более частые взрывы в тылу российских линий, вероятно, нагружают логистику и авиабазы россии на Юге,

– добавили в разведке Британии.

Как дальше будет развиваться ход событий

В разведке Великобритании отметили, что вряд ли на следующей неделе ситуация существенно изменится. Российские войска сейчас, вероятно, готовы только к ограниченным локальным нападениям, редко привлекая больше роты войск.

"Однако в течение следующих месяцев инициатива перейдет к той стороне, которой удастся сформировать надежные, преданные силы для наступательных операций", – спрогнозировали разведчики.

Что происходит на Донбассе

В Генштабе ВСУ отметили, что украинские военные сдерживают российских оккупантов. Самая напряженная ситуация – на Востоке и на Юге государства.

На Славянском направлении зафиксировали обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Долгенького, Сулиговки и Мазановки.

зафиксировали обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Долгенького, Сулиговки и Мазановки. На Краматорском направлении враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются.

враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении потерпела огневое поражение гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

потерпела огневое поражение гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск. На Авдеевском направлении оккупанты привлекли танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков. Авиация противника действовала вблизи Марьинки.

В общей сложности за минувшие сутки враг пытался наступать в районе населенных пунктов:

Новодмитровка, Вернополье и Курульки,

Бахмут, Зайцево и Кодема (боевые действия продолжаются),

Опытное и Майорское (боевые действия продолжаются).

На всех этих направлениях врага постигла неудача – наши ВСУ дали мощный отпор оккупантам.

Где штурмуют оккупанты: обзор карты боевых действий 20 августа – смотрите видео