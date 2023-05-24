О нашей борьбе теперь знает весь мир, – российские добровольцы назвали цели операции в России

Русский добровольческий корпус вместе с легионом "Свобода России" 22 мая пересекли границу Украины с Россией, чтобы "освободить" регионы страны-агрессора от кремлевского режима. Благодаря этой операции бойцы достигли нескольких поставленных целей.

По словам командира РДК Дениса "White Rex", говорится о политических, пропагандистских и военных целях. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

Достойно внимания Зашли на 42 квадратных километра, – российские добровольцы об успехах и роли украинцев в операции

Военные цели операции в Белгородской области

Лидер Русского добровольческого корпуса подчеркнул, что каждая задача, выполняемая бойцами, состоит из этих элементов. Что касается военной составляющей операции, то она включает уничтожение вражеских сил и разведку. Однако выполнение задачи на Белгородщине имело и другие положительные моменты.

Каждая операция, происходящая на территории Российской Федерации, заставляет ее военное руководство стягивать большое количество сил именно в этот квадрат. Соответственно, обнажаются какие-то участки фронта, участки границы,

– подчеркнул Денис "White Rex".

Стоит отметить, что, по данным украинской разведки, РДК и легион "Свобода России" все же заставили задуматься военное руководство страны-агрессора над переброской военных формирований из Украины обратно в Россию. Однако такие процессы требуют времени и подготовки, поэтому в ГУР следят за ситуацией.

Пропаганда не менее важна

Также Денис "White Rex" подчеркнул, что не менее важна пропагандистская составляющая. В частности, Русскому добровольческому корпусу важно, чтобы о нем и его борьбе узнало больше людей.

Ну и по поводу пропагандистских целей, о Русском добровольческом корпусе, о нашей работе, о нашей борьбе знает весь мир. Уже после Брянска, конечно, это произошло. Сейчас, опять же, благодаря вашей помощи (благодаря освещению в СМИ – 24 Канал) это случилось еще сильнее, еще ярче,

– сказал Денис "White Rex".

Заметим, что речь идет об операции на Брянщине в начале марта, во время которой бойцы вошли на территорию области, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом". Впоследствии огласке деятельности РДК поспособствовала и операция на территории Белгородской области.