Об этом пишут в сети.

Что известно о сбое в "Резерв+"?

Отмечается, что проблема возникает при попытке авторизироваться в приложении для военнообязанных. Пользователи получают уведомление с просьбой повторить попытку позже.

На экране высвечивается надпись "Случилось что-то странное". При нажатии на кнопку "Попробовать снова" возникает та же ошибка.



Сбой в работе "Резерв+" / Скриншот

Следует заметить, что военнообязанным ранее рекомендовали иметь при себе бумажные документы. По состоянию на момент публикации Минобороны не комментировало инцидент.

Ответы на актуальные вопросы относительно "Резерв+"

Что означает статус "В розыске" в "Резерв+"?

Красная отметка "В розыске" появляется из-за зафиксированных нарушений правил военного учета. Чтобы узнать причину, нужно обратиться с запросом в ТЦК и СП лично или через адвоката.

Если статус возник ошибочно, например из-за повестки, присланной не по тому адресу, ТЦК может закрыть производство и внести изменения в реестр "Оберег". После этого статус исчезает. Если же нарушение было реальным, его можно закрыть путем уплаты административного штрафа, в том числе дистанционно через Резерв+.

Что означает "Пригодный" в "Резерв+"?

Отметка "Годен" означает, что ВЛК не выявила медицинских препятствий для прохождения военной службы. В то же время, этот статус сам по себе не означает автоматического направления в воинскую часть.

Если человек военнообязан, не имеет отсрочки, бронирования или иного законного основания для непризыва, он может быть мобилизован в установленном законом порядке.