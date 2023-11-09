Европарламент усилил санкции против России: нет – нефти и алмазам, да – смартфонам и шампуням

Европарламент проголосовал за резолюцию об ужесточении санкций против России. Евродепутаты призывают Еврокомиссию и государства – члены ЕС усилить меры, чтобы Москва не могла обходить уже существующие ограничения.

Также они предлагают ввести новые санкции против российских бриллиантов, ископаемого топлива и всех нефтяных компаний. Об этом передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе с пленарной сессии Европарламента

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Росатом, бриллианты и замороженные активы

В резолюции европарламентарии выступили за ограничение против бриллиантов российского происхождения. В частности, они призвали наложить санкции на государственную компанию "Алроса" и ввести систему отслеживания происхождения алмазов.

В Европарламенте поддерживается и ограничение сотрудничества ЕС с Росатомом и дочерними компаниями. Кроме того, просят усилить международное давление, чтобы освободить ЗАЭС от российских захватчиков.

Призываем Комиссию и Агентство по снабжению Евратом проверить сотрудничество с Росатомом и оказать поддержку для замены российского топлива, запасных частей и услуг возможными альтернативами, учитывая успешный опыт Украины,

– говорится в резолюции.

В документе европарламентарии подчеркивают необходимость полностью закрыть рынок ЕС для ископаемого топлива российского происхождения. В законодательном органе также призывают ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний и расширить ограничения против алюминия.

Парламентарии указали и на то, что ЕС импортирует нефтепродукты, производимые из российской нефти, в том числе из Индии.

"Призываем ЕС и его государства-члены сотрудничать с G7, чтобы существенно снизить верхний предел цен на российскую нефть и нефтепродукты, наложить полный запрет на импорт российского СПГ и сжиженного нефтяного газа в ЕС", – говорится в резолюции.

В своем решении европарламентарии приветствовали инициативу правительства Бельгии о передаче налогов от доходов от замороженных российских активов на восстановление Украины. В резолюции просят Еврокомиссию как можно быстрее найти правовые пути конфискации замороженных российских средств и передачи их Киеву.

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Торговля подсанкционными товарами и западным оборудованием

В резолюции депутаты подчеркнули, что западное оборудование попадает в Россию через третьи страны. Особенно они недовольны торговлей подсанкционными товарами для военных нужд между членами ЕС и Москвой. В документе парламентарии отметили, что товары двойного назначения попадают на территорию России через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан, некоторые страны Южного Кавказа и Сербию.

Шампуни, авто и смартфоны: Европарламент против этого черного списка

Европарламент выступил против решения Еврокомиссии запретить россиянам ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности и личные вещи в ЕС. В черный список попали даже косметика и чемоданы. Депутаты призвали Комиссию пересмотреть эти санкции, поскольку, по их мнению, это нивелирует важность ограничений.



"Подчеркиваем, что такое чрезмерное соответствие дискредитирует цель и инструмент санкций", – говорится в документе.

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Когда ждать 12-й пакет санкций?

Еврокомиссия разрабатывает новый пакет ограничений против России. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что 12-й санкционный пакет опубликуют в декабре. Резолюцию, за которую проголосовали евродепутаты, могут принять во внимание. После этого предложение Еврокомиссии должен согласовать единогласно Европейский совет.

Ранее мы уже писали о мнении фон дер Ляйен по поводу 12-го пакета санкций против России. Читайте этот материал на 24 Канале по ссылке.