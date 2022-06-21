В результате 9 ракетных ударов по Одесчине погиб охранник склада логистического центра

Прошедшие сутки, 20 июня, были беспокойными в Одесской области. Враг массово обстреливал город и область, выпустив в общей сложности 14 ракет.

Детали ракетных обстрелов обнародовали в пресс-службе ОК "Юг". К сожалению, не обошлось без жертв.

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В общей сложности по Одесщине нанесли 9 ударов противокорабельными ракетами "Оникс". В дельте Дуная повреждены жилые дома, в Белгород-Днестровском районе ракеты попали возле кладбища и объекта промышленной инфраструктуры.

Еще 4 ракеты Х-31А из истребителя и 1 ракета типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде Очакова.

Один человек погиб

Одна из вражеских ракет попала в логистический продовольственный склад в Одессе. На месте вспыхнул пожар на площади более 300 квадратных метров. Его ликвидировали. К сожалению, погиб охранник склада.

Известно, что первый взрыв прогремел в 13:55, в области сразу объявили воздушную тревогу. Последующие взрывы прогремели в 14:14.

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Украинские силы ПВО сбили другие ракеты

В оперативном командовании "Юг" заявили, что враг выпустил по области еще 2 ракеты "Оникс", которые удалось сбить силам ПВО. Их российские захватчики выпустили из ракетного комплекса, расположенного на территории временно оккупированного Крыма.

В то же время первые взрывы 20 июня в Одессе прогремели с самого утра. Произошло это при объявлении воздушной тревоги. Вскоре в 07:34 в области подали сигнал об отбое.

Риск ракетных ударов все еще очень высок. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сирены и немедленно отправляйтесь в убежище, когда они прозвучат. Находиться в укрытии следует, пока не будет сообщения об отбое. Такой простой механизм может сберечь вам жизнь.

Добавим, что Россия почти 4 месяца ежедневно атакует Украину. Как отметили журналисты, военные страны-агрессорки выпустили по нашей территории 210 видов запрещенных международными договорами боеприпасов. Россия в основном полагается на дальние атаки. Для них и используют неуправляемое вооружение, например гаубицы или артиллерийские ракеты.

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