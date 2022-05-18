Кроме того, россияне ранили более 424 детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 18 мая.
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Более 653 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 229 детей погибли и более 424 ранены,
– говорится в сообщении.
Цифры не окончательны, поскольку в местах ведения активных боевых действий и временно оккупированных территориях определить их очень трудно.
17 мая российские оккупанты тяжело травмировали 9-летнюю девочку. Они нанесли ракетный удар по жилому дому в Бахмуте Донецкой области.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой области – 141;
- Киевской – 116;
- Харьковской – 100;
- Черниговской – 684
- Херсонской – 48;
- Луганской – 47;
- Николаевской – 44;
- Запорожской – 28;
- Сумской – 17,
- Киеве – 16;
- Житомирской – 15.
В результате бомбардировок и обстрелов оккупантами украинских городов и сел повреждено 1772 учебных заведения, среди них – 161 разрушен полностью.
Ситуация на фронте: главное от Генштаба
- Сильнее всего оккупанты обстреливают Донецкий операционный район и Славянское направление. На Лиманском направлении враг пытается захватить Дробышево и блокирует Лиман с севера. Также захватчики наступают на Довгенькое. На Бахмутском и Северодонецком направлениях оккупанты сосредоточили до 15 вертолетов.
- Основные усилия противника сосредоточены на том, чтобы удержать занятые позиции, провести разведку, пополнить свои запасы и улучшить тактическое положение.
- На Харьковском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.
- На приграничье с Украиной Россия усиливает систему противовоздушной обороны.
- Блокировка "Азовстали" продолжается. Оккупанты наносят артиллерийские и авиационные удары.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает свои группировки для наступления на Пологи – Орехов.
- На Николаевском направлении оккупанты развернули до 10 батарей реактивной и до 8 батарей ствольной артиллерии.
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