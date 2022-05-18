Окрім того, росіяни поранили понад 424 дитини. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 18 травня.

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Більше ніж 653 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 229 дітей загинуло та понад 424 поранено,
– мовиться в повідомленні.

Цифри не остаточні, оскільки в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях визначити їх дуже важко.

17 травня російські окупанти тяжко травмували 9-річну дівчинку. Вони завдали ракетного удару по житловому будинку в Бахмуті Донецької області.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецькій області – 141;
  • Київській – 116;
  • Харківській – 100;
  • Чернігівській – 684
  • Херсонській – 48;
  • Луганській – 47;
  • Миколаївській – 44;
  • Запорізькій – 28;
  • Сумській – 17,
  • Києві – 16;
  • Житомирській – 15.

Унаслідок бомбардувань та обстрілів окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1772 заклади освіти, серед них – 161 зруйновано повністю.

Ситуація на фронті: головне від Генштабу

  • Найсильніше окупанти обстрілюють Донецький операційний район та Слов'янський напрямок. На Лиманському напрямку ворог намагається захопити Дробишеве та блокує Лиман з півночі. Також загарбники наступають на Довгеньке. На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках окупанти зосередили до 15 вертольотів.
  • Основні зусилля ворог зосереджує на тому, щоб утримати зайняті позиції, провести розвідку, поповнити свої запаси та покращити тактичне положення.
  • На Харківському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.
  • На прикордонні з Україною Росія посилює систему протиповітряної оборони.
  • Блокування "Азовсталі" триває. Окупанти завдають артилерійських та авіаційних ударів.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює свої угруповання для наступу на напрямку Пологи – Оріхів.
  • На Миколаївському напрямку окупанти розгорнули до 10 батарей реактивної та до 8 батарей ствольної артилерії.

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