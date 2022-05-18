Окрім того, росіяни поранили понад 424 дитини. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 18 травня.
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Більше ніж 653 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 229 дітей загинуло та понад 424 поранено,
– мовиться в повідомленні.
Цифри не остаточні, оскільки в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях визначити їх дуже важко.
17 травня російські окупанти тяжко травмували 9-річну дівчинку. Вони завдали ракетного удару по житловому будинку в Бахмуті Донецької області.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій області – 141;
- Київській – 116;
- Харківській – 100;
- Чернігівській – 684
- Херсонській – 48;
- Луганській – 47;
- Миколаївській – 44;
- Запорізькій – 28;
- Сумській – 17,
- Києві – 16;
- Житомирській – 15.
Унаслідок бомбардувань та обстрілів окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1772 заклади освіти, серед них – 161 зруйновано повністю.
Ситуація на фронті: головне від Генштабу
- Найсильніше окупанти обстрілюють Донецький операційний район та Слов'янський напрямок. На Лиманському напрямку ворог намагається захопити Дробишеве та блокує Лиман з півночі. Також загарбники наступають на Довгеньке. На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках окупанти зосередили до 15 вертольотів.
- Основні зусилля ворог зосереджує на тому, щоб утримати зайняті позиції, провести розвідку, поповнити свої запаси та покращити тактичне положення.
- На Харківському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.
- На прикордонні з Україною Росія посилює систему протиповітряної оборони.
- Блокування "Азовсталі" триває. Окупанти завдають артилерійських та авіаційних ударів.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює свої угруповання для наступу на напрямку Пологи – Оріхів.
- На Миколаївському напрямку окупанти розгорнули до 10 батарей реактивної та до 8 батарей ствольної артилерії.
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