Российский беспилотник совершил атаку на железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области. В результате удара обломки убили одного человека, еще двое получили ранения. Непосредственно возле вокзала в момент вражеского удара находился электропоезд.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Что известно о последствиях атаки?

На момент атаки вблизи вокзала находился электропоезд. Мониторинговый центр Укрзализныци заранее предупредил об угрозе, после чего бригада поезда объявила о повышенной опасности и эвакуации.

Железнодорожники также вывели людей из здания вокзала. Сотрудники, бригада электропоезда и большинство пассажиров перешли в стационарное укрытие. Среди железнодорожников пострадавших нет.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что во время объявления повышенной опасности пассажирам необходимо выполнять указания сотрудников и переходить в укрытия. Нахождение вблизи железнодорожной инфраструктуры во время эвакуации может представлять смертельную угрозу.

Напомним, 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Скнилов вблизи Львова. Вражеская ракета Х-101 попала в помещение билетного терминала. В результате атаки погибли два человека, еще десять получили ранения. Удар также повредил железнодорожную инфраструктуру.