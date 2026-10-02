Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Что известно о пожаре на складах
В результате атаки повреждены склады в Бучанском районе.
На месте происшествия уже работают оперативные службы, информация о погибших или пострадавших пока не поступала.
Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют очаги пожара в усиленном режиме. Экстренные бригады продолжают обследование территории для выяснения всех обстоятельств происшествия и уточнения материального ущерба.
Также есть последствия и в Гостомеле. По данным Тимура Ткаченко, Россия ранила двух жителей. Среди них – 8-летний ребенок. Девочка получила осколочное ранение нижней конечности.
А 66-летний мужчина получил ожоги тела, а также закрытую травму живота.
"Спасатели продолжают тушить пожар на складских и производственных помещениях. Берегите себя и своих близких", – добавил глава ОГА.
Важно! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях до отбоя. Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 24 Канала.
Напомним, что вечером россияне в очередной раз провели атаку и на Южный мост в Киеве. В сети сразу появились кадры, на которых видны облака дыма, поднимающиеся над сооружением.
Власти также сообщили, что в Киеве изменили режим движения по мостам. В частности, Южный мост после нескольких атак полностью закрыт для движения автотранспорта и метро как во время тревог, так и в их отсутствие.