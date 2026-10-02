Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно о пожаре на складах

В результате атаки повреждены склады в Бучанском районе.

На месте происшествия уже работают оперативные службы, информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют очаги пожара в усиленном режиме. Экстренные бригады продолжают обследование территории для выяснения всех обстоятельств происшествия и уточнения материального ущерба.

Также есть последствия и в Гостомеле. По данным Тимура Ткаченко, Россия ранила двух жителей. Среди них – 8-летний ребенок. Девочка получила осколочное ранение нижней конечности.

А 66-летний мужчина получил ожоги тела, а также закрытую травму живота.

"Спасатели продолжают тушить пожар на складских и производственных помещениях. Берегите себя и своих близких", – добавил глава ОГА.

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Напомним, что вечером россияне в очередной раз провели атаку и на Южный мост в Киеве. В сети сразу появились кадры, на которых видны облака дыма, поднимающиеся над сооружением.

Власти также сообщили, что в Киеве изменили режим движения по мостам. В частности, Южный мост после нескольких атак полностью закрыт для движения автотранспорта и метро как во время тревог, так и в их отсутствие.