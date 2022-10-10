Ехал на работу: в Нацполиции рассказали о погибшем работнике в Киеве

Во время атаки на Киев погиб 41-летний полковник полиции Юрий Заскока. Он в момент удара как раз ехал на работу.

Соответствующую информацию сообщила полиция. Известно, что правоохранитель как раз находился на бульваре Шевченко, куда и попали россияне.

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В результате атаки оккупантов погиб правоохранитель

Российские ракеты унесли жизни 11 человек. Среди них – 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу,

– сообщили в полиции.

По данным полиции, Юрий являлся начальником отдела защиты критической инфраструктуры. Своей работе в полиции он посвятил почти 24 года.

К сожалению, без отца осталось два ребенка.

В результате атаки по Киеву есть погибшие и раненые

Редакция 24 канала искренне соболезнует семье, коллегам и друзьям правоохранителя.

В результате атаки по Киеву советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что в Шевченковском районе погибли 8 человек. Еще 24 мирных украинца получили ранения.

Возник пожар 6 автомобилей и более 15 автомобилей повреждены. Привлечены 30 человек и 6 единиц техники ГСЧС. Информация уточняется,

– отметил Смирнов.

Впоследствии спикер ГСЧС Светлана Водолага сообщила, что в результате массированной атаки в Киеве:

погибли 6 человек погибли;

еще 50 – получили травмы;

спасти удалось 12.

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