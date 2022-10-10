Відповідну інформацію повідомила поліція. Відомо, що правоохоронець якраз перебував на бульварі Шевченка, куди і влучили росіяни.
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Внаслідок атаки окупантів загинув правоохоронець
Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу,
– повідомили в поліції.
За даними поліції, Юрій був начальником відділу захисту критичної інфраструктури. Своїй роботі в поліції він присвятив майже 24 роки.
На жаль, без батька залишилось дві дитини.
Внаслідок атаки по Києву є загиблі та поранені
Внаслідок атаки по Києву радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що у Шевченківському районі загинули 8 людей. Ще 24 мирних українці зазнали поранень.
Виникла пожежа 6 автомобілів та понад 15 авто пошкоджено. Залучено 30 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС. Інформація уточнюється,
– зазначив Смірнов.
Згодом речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила, що внаслідок масованої атаки у Києві:
- загинули 6 людей загинули;
- ще 50 – отримали травми;
- врятувати вдалось 12.
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