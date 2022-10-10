Відповідну інформацію повідомила поліція. Відомо, що правоохоронець якраз перебував на бульварі Шевченка, куди і влучили росіяни.

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Внаслідок атаки окупантів загинув правоохоронець

Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу,

– повідомили в поліції.

За даними поліції, Юрій був начальником відділу захисту критичної інфраструктури. Своїй роботі в поліції він присвятив майже 24 роки.

На жаль, без батька залишилось дві дитини.

Редакція 24 каналу щиро співчуває родині, колегам та друзям правоохоронця.

Внаслідок атаки по Києву є загиблі та поранені

Внаслідок атаки по Києву радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що у Шевченківському районі загинули 8 людей. Ще 24 мирних українці зазнали поранень.

Виникла пожежа 6 автомобілів та понад 15 авто пошкоджено. Залучено 30 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС. Інформація уточнюється,

– зазначив Смірнов.

Згодом речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила, що внаслідок масованої атаки у Києві:

загинули 6 людей загинули;

ще 50 – отримали травми;

врятувати вдалось 12.

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