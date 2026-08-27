Ночная атака на Полтавскую область: враг нанес удары по промышленным предприятиям и объекту энергетики

В ночь на 27 августа российские войска нанесли ракетные и дронные удары по Украине. Целью врага стала, в частности, Полтавская область. В результате обстрела произошло аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщил Виталий Дякивныч, глава Полтавской областной государственной администрации.

Каковы последствия атаки?

Россияне провели атаку на промышленные предприятия в Кременчугском районе и энергетическую инфраструктуру Миргородского района.

В результате российского обстрела произошло аварийное отключение электроэнергии, поэтому без света временно остались потребители в семи населенных пунктах.

Все экстренные и коммунальные службы немедленно выехали на места попаданий для ликвидации последствий атаки.

Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома обесточенных потребителей.

На данный момент информации о раненых или погибших в результате обстрелов не поступало.

Что известно об обстрелах других городов?

В Кривом Роге русские войска ударили двумя баллистическими ракетами по промышленному предприятию. Ранения получили двое мужчин в возрасте 46 и 58 лет, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Также повреждены медучреждение и гражданская инфраструктура.

На Никопольщине враг атаковал Никополь и Марганецкую общину дронами и артиллерией, в результате чего повреждено предприятие.

В Одессе из-за атаки пострадали инфраструктурные объекты, учебное заведение и многоэтажка. В Киеве, Шевченковском районе, зафиксировали падение обломков на территории учебного заведения. Как сообщил Виталий Кличко, здание гимназии сильно повреждено, к тому же в коммунальном медучреждении выбило окна взрывной волной. Падение обломков фиксировали и в Подольском районе.

Во время ракетного удара взрывы также прогремели в Запорожье, Павлограде и Кременчуге.