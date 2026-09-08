Как сообщили в Укрзализныце, вражеская атака произошла на подъезде поезда в областной центр.
Что известно об атаке россиян на поезд возле Сум?
Враг нанес по поезду два прицельных удара "Шахедами".
Мониторинговая команда железнодорожников вовремя зафиксировала воздушную угрозу и остановила подвижной состав на промежуточной станции еще до попадания.
Эвакуация пассажиров, поездной и локомотивной бригад прошла без задержек. Всех людей оперативно вывели в безопасное место, благодаря чему никто не пострадал.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Для отправки пассажиров в пункты назначения оперативно выделили автобусы. Транспорт предоставили в сотрудничестве с Сумской областной военной администрацией.
В железнодорожной компании подчеркнули, что целенаправленные удары по гражданским поездам являются военным преступлением.
Несмотря на постоянные попытки врага прервать логистику, железнодорожники продолжают поддерживать сообщение с прифронтовыми общинами.
Тушение пожара по прилету по поезду: смотрите видео
Это не первый случай целенаправленной атаки на гражданские поезда.
В частности, 2 сентября российский дрон ударил вблизи поезда Одесса – Днепр на Приднепровской железной дороге.
Ночью 1 сентября российские войска массированно атаковали Киев и область. Россияне прицельно ударили баллистической ракетой по железнодорожному депо и другим объектам железной дороги. Погибли семь человек, шесть из них были работниками "Укрзализныци".