В Николаеве много разрушений в результате атаки "Шахедами": пострадали 10 человек

В ночь на 10 апреля Россия атаковала Николаев ударными дронами. В результате этого повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

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Атака "Шахедами" на Николаев 10 апреля: сколько пострадавших

Около 02:45 враг агрессор атаковал Николаев беспилотниками типа Shahed 131/136. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены 9 многоквартирных домов, 3 автомобиля, 30 гаражей, а также административное здание.

Кроме того, возникли пожары в квартире и на территории гаражного кооператива. Возгорание оперативно ликвидировали.

Ранены 10 человек. По состоянию на утро 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице – состояние средней тяжести,

– сообщил Виталий Ким.

Председатель ОВА добавил, что другим пострадавшим оказали помощь амбулаторно.