Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

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В Киеве пожар после атаки

Враг 17 ноября нанес массированный комбинированный удар по Украине. Под прицелом врага оказался и Киев.

Утром в столице прогремели взрывы, а впоследствии стало известно о пожаре. Так, Кличко сообщил, что в результате атаки в Печерском районе пылает крыша жилого дома. Сейчас службы направляются на место.

Позже Кличко уточнил, что пожар произошел из-за падения обломков БПЛА. К сожалению, также есть пострадавшая – женщина. Ее госпитализировали.

По предварительным данным, в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

Ранее в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. В сети сообщали о работе ПВО.