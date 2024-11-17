Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

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У Києві пожежа після атаки

Ворог 17 листопада завдам масованого комбінованого удару по Україні. Під прицілом ворога опинився і Київ.

Зранку в столиці пролунали вибухи, а згодом стало відомо про пожежу. Так, Кличко повідомив, що внаслідок атаки у Печерському районі палає дах житлового 5-поверхового будинку. Наразі служби прямують на місце.

Згодом Кличко уточнив, що пожежа сталася через падіння уламків БпЛА. На жаль, також є постраждала – жінка. Її госпіталізували.

За попередніми даними, у квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля.

Раніше у Києві та Київській області лунали вибухи. У мережі повідомляли про роботу ППО.