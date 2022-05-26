В результате четырех взрывов в Афганистане погибли по меньшей мере 12 человек

В среду, 25 мая, в Афганистане прогремели четыре взрыва. В результате детонации бомб погибли по меньшей мере 12 человек, еще около 37 человек получили ранения.

Три бомбы взорвались в микроавтобусах в разных районах города Мазари-Шариф, еще одна – в мечети Кабула. Ответственность за взрывы в транспортных средствах через несколько часов после инцидентов взяла на себя международная террористическая группировка "Исламское государство" .

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Взрывы в Афганистане

По данным представителей здравоохранения и полиции афганской провинции Балах, по меньшей мере 10 человек погибли в результате взрывов трех бомб, заложенных в микроавтобусы в Мазари-Шарифе.

Раненых в результате взрывов госпитализировали / Фото MSN

Бомбы были заложены в три микроавтобуса в разных районах города. Кроме погибших, еще 15 человек получили ранения,

– заявил спикер местного департамента полиции Асиф Вазири.

Руководитель департамента здравоохранения провинции Балх Наджибулла Тавана подтвердил информацию и уточнил, что среди 10 погибших было три женщины .

Родные и близкие пострадавших собрались возле госпиталя в Мазари-Шарифе / Фото AFP

К слову, впоследствии, к вечеру 25 мая, раздался еще один взрыв – на этот раз в одной из мечетей Кабула. В результате детонации бомбы погибли по меньшей мере 2 человека , еще 10, по данным министерства внутренних дел страны, – получили ранения.

По словам очевидцев, в мечеть Кабула после инцидента приехало сразу несколько машин скорой помощи, которые транспортировали жертв, раненых в результате взрыва. В столичной больнице скорой помощи впоследствии уточнили, что в результате теракта погибли 5 человек , а ранения получили 22 человека.

Добавим, что неизвестно, были ли взрывы 25 мая в Афганистане направлены на какую-то конкретную общину и каков был умысел организаторов терактов. Заметим, что ряд предыдущих подобных инцидентов в стране случался во время Рамадана – священного периода правоверных мусульман, длившегося с 1 апреля по 1 мая 2022 года.

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