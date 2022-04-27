В результате обстрелов Харькова погиб 1 человек, еще 2 – ранены
27 апреля 2022 , 21:50Читати новину українською
Источник:Суспільне
Оккупанты 27 апреля снова обстреляли самый большой в Украине жилой массив Салтовка. Из-за этого 1 человек погиб, а еще 2 – получили ранения.
Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. Оккупанты обстреляли Харьков после 17:00.
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Последствия обстрела
Во время обстрела, под который попал жилмассив, часть снарядов упала на гаражный кооператив. Последний уже не в первый раз страдает от вражеских обстрелов.
Обстрел унес жизнь одного человека.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали 3 человека, однако 2 из них в тяжелом состоянии. Кроме того, сегодня в результате обстрела Чугуевского района пострадали 3 человека, среди которых 14-летний ребенок.
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