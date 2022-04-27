В результате обстрелов Харькова погиб 1 человек, еще 2 – ранены

Оккупанты 27 апреля снова обстреляли самый большой в Украине жилой массив Салтовка. Из-за этого 1 человек погиб, а еще 2 – получили ранения.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. Оккупанты обстреляли Харьков после 17:00.

Заметьте Оккупанты пытали не менее 20 мирных жителей в Тростянце

Последствия обстрела

Во время обстрела, под который попал жилмассив, часть снарядов упала на гаражный кооператив. Последний уже не в первый раз страдает от вражеских обстрелов.

Обстрел унес жизнь одного человека.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали 3 человека, однако 2 из них в тяжелом состоянии. Кроме того, сегодня в результате обстрела Чугуевского района пострадали 3 человека, среди которых 14-летний ребенок.

Последние новости из Харьковской области

Российские оккупанты на Пасху обстреливали Харьковщину, из-за чего погибли 2 человека, а еще 11 получили ранения.

26 апреля оккупанты обстреляли Салтовку, в результате чего погибли 3 человека, а еще 7 ранены.

К теме – ситуация на Харьковщине по состоянию на 27 апреля: смотрите видео