В результате ракетного удара более полусотни домов в Закарпатье остались без газа

В результате ракетного удара жилые дома в поселке городского типа Воловец на Закарпатье остались без газоснабжения. Речь идет о более чем полусотне домов.

Враги атаковали Закарпатье вечером 3 мая. Известно, что ракета врагов попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в поселке.

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Оккупанты повредили газопровод на Закарпатье

В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Поврежден распределительный газопровод,

– сообщили в газовой службе.

Там также попросили потребителей перекрыть краны перед газопотребляющим оборудованием.

Специалисты газовой службы начнут аварийно-восстановительные работы только утром 4 мая.

Более того, в "Закарпатгаз" призвали людей:

не паниковать;

не распространять фото и видео с места событий, особенно где видны хоть какие-то элементы объектов или местность, ведь враг может корректировать свои действия;

в случае тревоги не игнорировать сирены, а спускаться в укрытие.

Россия в течение вечера 3 мая выпустила 18 ракет по Украине

В командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины рассказали, что российские захватчики выпустили из Каспийского региона по меньшей мере 18 ракет, попавших в 6 объектов инфраструктуры.

Ракеты выпустили с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160. К сожалению, враги попали по:

Днепропетровской,

Кировоградской,

Львовской,

Винницкой,

Киевской,

и Закарпатской областях.

Также Россия нанесла ракетные удары из других средств по Одесской и Донецкой областях.

Стоит отметить, что под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около 10 ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск захватчиков, складам боеприпасов и живой силе.

Что известно о первой за время войны атаке на Закарпатье

Вечером 3 мая ориентировочно в 21:35 глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что российская ракета прилетела в объект в горном районе Закарпатья. На месте уже работали службы, уточняли информацию о повреждениях и возможных жертвах.

Ориентировочно в 22:40 областные власти сообщили, что ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце, что в Мукачевском районе Закарпатской области.

Из-за этого в домах в радиусе 500 метров выбило окна, а также повредили машины неподалеку.

Тогда пожарные и спасательные службы профессионально боролись с огнем и разбирали завалы на месте происшествия.

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