В результате ракетного удара по Виннице есть погибшие и раненые

Оккупанты днем 14 июля нанесли циничный удар по Виннице. К сожалению, не обошлось без потерь – есть погибшие и раненые.

Детали вражеских обстрелов сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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Среди пострадавших – ребенок

Он сообщил, что всего 4 ракеты врага украинские силы ПВО смогли ликвидировать. Однако "прилеты" все-таки были. К сожалению, не обошлось без жертв – есть погибшие и раненые.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в настоящее время известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. Сейчас там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели,

– добавил он.

Людей призвали оставаться в укрытии

Борзов призвал оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Отметим, что в 10:13 объявили о воздушной тревоге в Винницкой области. Уже через полчаса – в 10:46 – поступила информация о том, что в областном центре прогремел взрыв. А спустя еще несколько минут в городском совете подтвердили сразу несколько взрывов.

Реакция Офиса Президента

Офис Президента оперативно отреагировал на ракетный удар россиян по Виннице. Там это называют очередным террористическим актом. Андрей Ермак подчеркнул, что ракетным ударом по Виннице оккупанты только увеличили перечень своих военных преступлений. Эта атака дополнила список предыдущих обстрелов, в том числе торгового центра в Кременчуге. Поэтому Россия должна быть признана миром как страна-террорист.

Винница. Очередной террористический акт россии. Убийства гражданских людей на улицах украинских городов, ракетные удары по жилым домам, разбомбленный драмтеатр в Мариуполе, ТЦ в Кременчуге. Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма,

– подчеркнул Ермак.

В своем телеграме глава Офиса Президента подчеркнул, что военных объектов у места атаки не было.

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