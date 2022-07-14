Деталі ворожого обстрілу повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Важливо У Вінниці підтвердили вибухи: містян просять не покидати укриттів до відбою

Серед постраждалих – дитина

Він повідомив, що загалом 4 ракети ворога українські сили ППО змогли ліквідувати. Однак "прильоти" таки були. На жаль, не минулося без жертв – є загиблі та поранені.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять приблизно 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники,

– додав він.

Людей закликали залишатися в укритті

Борзов закликав залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Зауважимо, що о 10:13 оголосили про повітряну тривогу у Вінницькій області. Уже через пів години – о 10:46 – надійшла інформація про те, що в обласному центрі прогримів вибух. А ще через кілька хвилин у міській раді підтвердили відразу кілька вибухів.

Реакція Офісу Президента

Офіс Президента оперативно відреагував на ракетний удар росіян по Вінниці. Там це називають черговим терористичним актом. Андрій Єрмак наголосив, що ракетним ударом по Вінниці окупанти лише збільшили перелік своїх воєнних злочинів. Ця атака доповнила список попередніх обстрілів, зокрема торговельного центру в Кременчуку. Тому росія повинна бути визнаною світом як країна-терорист.