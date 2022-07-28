В результате удара россиян по Киевской области пострадали 5 человек

Утром 28 июля россияне обстреляли один из населенных пунктов Вышгородского района. В результате вражеской атаки пострадали 5 человек.

Так, под утро оккупанты атаковали ракетами один из населенных пунктов Вышгородского района. К счастью, погибших нет, но есть пострадавшие.

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Что известно о пострадавших

По предварительной информации, пострадали 5 человек. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что все они – гражданские.

Добавим, что в результате этого обстрела повреждены и объекты военной инфраструктуры. Известно, что враг выпустил по объектам 6 ракет типа "Калибр".

Ранее Алексей Кулеба сообщал, что в Вышгородском районе было 5 прилетов. Еще две ракеты сбили силы ПВО.

В это же утро обстреляли Черниговщину: есть потери

В это же утро оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Гончаровскому в Черниговской области. По этому населенному пункту враги выпустили около 20 снарядов из РСЗО. Ракеты выпускали из белорусской Зябровки.

К сожалению, в результате этого удара есть потери в личном составе нашей армии, они уточняются.

Всего сегодня утром россия выпустила по Украине более 20 ракет.

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