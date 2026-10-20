Россия убила энергетиков в Краматорске: стали известны их имена
20 октября российские войска трижды провели атаки на Краматорск. В результате атак погибли по меньшей мере четыре человека, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщили в ДТЭК, Краматорском городском совете и ОВА.
Каковы последствия атаки на Краматорск?
Россияне нанесли по городу тремя КАБами. Жертвами атаки стали трое сотрудников "Краматорсктеплоэнерго" – Андрей Дорош, Юрий Бирюков и Виталий Кобцев.
В момент атаки они проверяли теплосети и их готовность к отопительному сезону.
В горсовете уточнили, что погибшие мужчины были 1978, 1984 и 1979 годов рождения.
Еще один человек погиб в результате удара российского FPV-дрона.
В результате российских атак повреждены как минимум 15 многоквартирных домов, два учебных заведения, административное и хозяйственное здания, а также два автомобиля.
Жителей Краматорска призвали не откладывать эвакуацию из-за постоянной угрозы российских атак.
Напомним, 20 октября российский беспилотник совершил атаку на Киевскую область. В Чабанах Фастовского района вблизи трассы Киев – Одесса загорелись автомобили.
По предварительным данным, три человека погибли, еще четверо получили ранения.