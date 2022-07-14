В результате удара по Виннице загорелась автостоянка: горят 50 машин

После ракетного удара по Виннице 14 июля произошел масштабный пожар на одной из автостоянок города. По состоянию на 11:30 уже известно, что горят ориентировочно полсотни автомобилей.

Об этом написал глава Нацполиции Игорь Клименко. Он отметил, что россияне били не по стоянке, однако на нее перекинулся огонь из возникшего пожара.

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На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. Сейчас там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели,

– написал Клименко.