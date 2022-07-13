В результате удара россиян по Запорожью ранены 7 человек: спасло то, что ушли в укрытие

российские оккупанты ударили по Запорожью и попали в одно из предприятий. По предварительным данным, ранения получили 7 человек.

К счастью, все работники вовремя перешли в укрытие. Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что, вероятно, именно это спасло их жизни.

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Осторожность может спасти жизнь

В ходе воздушной тревоги людей в укрытие вывел руководитель предприятия. Сколько работников находилось в укрытии, не уточняется. Но отмечается, что 7 человек обошлись ранениями из-за того, что вовремя покинули помещение.

Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что наверняка спасло их жизнь. Берегите себя, не пренебрегайте сигналами воздушных тревог,

– написал Кирилл Тимошенко.

В Запорожье было два "прилета"

В обед 13 июля, во время воздушной тревоги, российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Почти сразу ОВА подтвердила два "прилета" ракет.

Враг попал в одно из гражданских предприятий города. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

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