В результате удара россиян по Запорожью ранены 7 человек: спасло то, что ушли в укрытие
Источник:Кирилл Тимошенко
российские оккупанты ударили по Запорожью и попали в одно из предприятий. По предварительным данным, ранения получили 7 человек.
К счастью, все работники вовремя перешли в укрытие. Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что, вероятно, именно это спасло их жизни.
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Осторожность может спасти жизнь
В ходе воздушной тревоги людей в укрытие вывел руководитель предприятия. Сколько работников находилось в укрытии, не уточняется. Но отмечается, что 7 человек обошлись ранениями из-за того, что вовремя покинули помещение.
Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что наверняка спасло их жизнь. Берегите себя, не пренебрегайте сигналами воздушных тревог,
– написал Кирилл Тимошенко.
В Запорожье было два "прилета"
- В обед 13 июля, во время воздушной тревоги, российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Почти сразу ОВА подтвердила два "прилета" ракет.
- Враг попал в одно из гражданских предприятий города. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.
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