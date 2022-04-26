В результате удара серьезно пострадал мост через Днестровский лиман, – Мининфраструктуры

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что в результате авиаудара россиян существенно пострадал автомобильно-железнодорожный мост, который проходит через Днестровский лиман. На восстановление его уйдет много времени и усилий.

Во время очередного ракетного удара по Одесской области пострадал мост через Днестровский лиман. Его использовали для переправы автомобили и поезда.

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По данным Мининфраструктуры, мост серьезно пострадал – на его восстановление потребуется много усилий и времени.

Враг нанес значительные разрушения инфраструктуре моста, на восстановление которой понадобятся значительные усилия и время,

– отметили в ведомстве.

Сейчас проезд по мосту, который соединял дорогу из Белгород-Днестровского района в Одессу, закрыт для железнодорожных перевозок.

Об альтернативных маршрутах для проезда транспорта будет сообщено позже. К счастью, во время вражеских обстрелов никто не пострадал,

– заявили в Мининфраструктуры.

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