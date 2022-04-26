Під час чергового ракетного удару по Одещині постраждав міст через Дністровський лиман. Його використовували для переправи автомобілі та потяги.

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За даними Мінінфраструктури, міст серйозно постраждав – на його відновлення треба буде багато зусиль та часу.

Ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі мосту, на відновлення якої знадобляться значні зусилля та час,

– зазначили у відомстві.

Зараз проїзд мостом, який сполучав дорогу з Білгород-Дністровського району до Одеси, закритий для залізничних перевезень.

Про альтернативні маршрути для проїзду транспорту буде повідомлено згодом. На щастя, під час ворожого обстрілу ніхто не постраждав,

– заявили в Мінінфраструктури.

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