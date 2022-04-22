В результате вражеского авианалета в Барвенково на Харьковщине погибла женщина

Российские оккупанты обстреливают Харьковщину с первого дня войны, а жителей районов, наиболее страдающих и находящихся в опасности, просят эвакуироваться.

Так, в ночь на 22 апреля враг нанес удары по Барвенково, на Харьковщине. В результате вражеского авианалета погиб один человек.

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По словам городского главы Александра Бала, предварительно в результате обстрела, который произошел в час ночи, погибла женщина.

Погибшей было около 60 лет. Обстреливали город и сегодня днем. Десятки, десятки домов уже повреждены. Аналитику пока опасно проводить,

– добавил мэр.

В то же время, по его словам, централизованной эвакуации в Барвенково не проводятся, там остается около тысячи местных, решивших не выезжать.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что обстрел произошел около 01:15, российские оккупанты использовали авиационные пусковые устройства вооружения. В результате удара повреждены и разрушены более десяти жилых домов.

Добавим, что спикер Минобороны Александр Мотузяник сегодня сообщил, что в районах Изюма и Барвенкового подразделения российских войск проводят наступательные действия с целью взятия под контроль железнодорожного сообщения.

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