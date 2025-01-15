Инцидент произошел 13 января 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Неизвестные дроны кружили над латвийским аэропортом

На территории международного аэропорта "Рига" 13 января летали неизвестные беспилотники. Из-за этого Агентство гражданской авиации Латвии обратилось в Госполицию и Службу госбезопасности с просьбой расследовать возможные угрозы гражданской авиации.

Из-за активности дронов неизвестного происхождения в воздушном пространстве Латвии трижды вводили кратковременные ограничения на полеты. Сообщается, что БпЛА представляли серьезную угрозу для полетов гражданской авиации.

Так, из-за ограничений в другие аэропорты пришлось перенаправлять три самолета:

рейс авиакомпании airBaltic София – Рига перенаправили в Вильнюс,

рейс авиакомпании Wizzair Кутаиси – Рига пришлось перенаправить в Вильнюс,

рейс компании Finnair Хельсинки – Рига вернули обратно в Хельсинки.

Сколько именно дронов было над аэропортом – неизвестно. В сети только сообщают, что их было больше, чем один.

Из-за неизвестных БпЛА рейсы задерживались и вылетали с опозданием. Сейчас Агентство гражданской авиации обратилось к Госполиции и Службе госбезопасности Латвии, чтобы они расследовали возможные угрозы гражданской авиации.

Стоит отметить, что неизвестные дроны замечают и над важными объектами в других странах. К примеру, в декабре над промышленными объектами в Германии и военной базой США в Рамштайне несколько недель летают неизвестные беспилотники. Несмотря на интенсивные поиски, найти место, откуда запускаются эти БпЛА, до сих пор не удалось.

3 января неизвестные дроны заметили над портом Кеге в Дании. Так, над инфраструктурным объектом кружило 20 БпЛА неизвестного происхождения. Сейчас полиция расследует эти инциденты.