В риторике Путина есть 2 новых мотива, он готовит оправдание, – Пионтковский

Успехи Украины по освобождению собственных территорий стали свидетельством того, что Россия будет побеждена и вынуждена либо полностью вывести войска из Украины, либо они будут полностью уничтожены. Для российских властей главная задача сейчас – удержать власть в стране, которая терпит поражение.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, то, что Владимир Путин и его окружение сейчас занимается уже не войной, а спасением власти, жизни и собственности – результат последних побед украинской армии под Харьковом и Херсоном.

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Новые мотивы Путина

Во время последней встречи Путина с "правозащитниками", российский публицист заметил интересный факт: Путин начал искать оправдание.

Российский диктатор прямо признал, что война будет продолжительной, а также нашел, как показать текущие результаты войны в положительном свете – сказал о захвате новых территорий, назвал Азовское море "внутренним морем РФ" и сравнил это с желанием Петра I, желавшего реализовать эту идею с Азовским морем для Российской империи.

Они не начали ненавидеть Украину, они ее ненавидят так же, как и раньше, но важнее им сейчас, как удержать власть в терпящей поражение стране,

– сказал публицист.

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Также Пионтковский отметил, что сейчас нарастает конфликт между Путиным и всем его окружением и оно имеет возможность избавиться от него.

Позиция США

Публицист одобрительно отозвался о внешнеполитической позиции США "никаких переговоров об Украине без Украины" и отметил слова генсека НАТО Йенса Столтенбрега о возможности Украины присоединиться к НАТО после победы, мол, это будут лучшие гарантии безопасности для Украины.

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