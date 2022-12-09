В риторике Путина есть 2 новых мотива, он готовит оправдание, – Пионтковский
Успехи Украины по освобождению собственных территорий стали свидетельством того, что Россия будет побеждена и вынуждена либо полностью вывести войска из Украины, либо они будут полностью уничтожены. Для российских властей главная задача сейчас – удержать власть в стране, которая терпит поражение.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, то, что Владимир Путин и его окружение сейчас занимается уже не войной, а спасением власти, жизни и собственности – результат последних побед украинской армии под Харьковом и Херсоном.
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Новые мотивы Путина
Во время последней встречи Путина с "правозащитниками", российский публицист заметил интересный факт: Путин начал искать оправдание.
Российский диктатор прямо признал, что война будет продолжительной, а также нашел, как показать текущие результаты войны в положительном свете – сказал о захвате новых территорий, назвал Азовское море "внутренним морем РФ" и сравнил это с желанием Петра I, желавшего реализовать эту идею с Азовским морем для Российской империи.
Они не начали ненавидеть Украину, они ее ненавидят так же, как и раньше, но важнее им сейчас, как удержать власть в терпящей поражение стране,
– сказал публицист.
Пионтковский об оправдывании Путина: смотрите видео
Также Пионтковский отметил, что сейчас нарастает конфликт между Путиным и всем его окружением и оно имеет возможность избавиться от него.
Позиция США
Публицист одобрительно отозвался о внешнеполитической позиции США "никаких переговоров об Украине без Украины" и отметил слова генсека НАТО Йенса Столтенбрега о возможности Украины присоединиться к НАТО после победы, мол, это будут лучшие гарантии безопасности для Украины.
Последние комментарии Путина: коротко
- Российский диктатор Путин 9 декабря обратился к министрам обороны стран СНГ и ШОС с просьбой о поддержке и защите, а также пожаловался на Украину и Запад. Традиционно Путин обвинил Запад в "попытках какими-либо средствами сохранить свое доминирование", однако какое именно доминирование и над кем или чем военный преступник не уточнял.
- 7 декабря Владимир Путин заявил, что Россия борется за свои национальные интересы "мирными средствами".
- После определенного "затишья" относительно угроз применения ядерного оружия Путин заверил, что Россия готова использовать ядерное оружие только в ответ на ядерный удар по ней и заявил, что их ядерный арсенал "более продвинут и развит", чем любой другой страны.