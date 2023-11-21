В ряде областей объявили тревогу: оккупанты запустили "Шахеды"

Вечером 21 ноября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды".

По состоянию на 21.40 об угрозе сообщают жителей таких областей: Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой. Людей просят срочно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Оно спасает жизнь.

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Кроме того, подчеркивают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО.

"Шахеды" двигаются в сторону Полтавской области.Отбой угрозы для Николаевской, Херсонской и Кировоградской области.Воздушные силы заявили об угрозе "Шахедов" для Полтавской области.Также ракетная угроза распространилась на Кировоградскую область.Воздушные силы предупреждают ракетную опасность для Николаевской и Херсонской области.По данным защитников украинского неба, БПЛА двигаются по Днепропетровской области.Украинцев предупредили, что есть ракетная опасность для таких областей: Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая.Воздушные силы заявили, что "Шахеды" двигаются в сторону Днепропетровской области.