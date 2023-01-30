В ряде областей звучала тревога: на Днепропетровщине работало ПВО
Источник:Карта воздушных тревог
Вечером 30 января страна-оккупантка в очередной раз прибегла к террору украинцев. Около 17:00 тревога прозвучала в ряде областей.
Более того, в некоторых городах сообщили о взрывах и работе ПВО. Об этом, в частности, сообщают местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.
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Сообщение о взрывах
Так, незадолго после объявления воздушной тревоги поступило сообщение о звуках взрывов в Днепропетровской области и Херсоне. Как впоследствии сообщил мэр Каменского Андрей Билоусов, на Днепропетровщине работала ПВО.
Уважаемые жители! По состоянию на данный момент информации о разрушениях, жертвах или пострадавших не поступало. Предварительно, работала ПВО,
– написал он.
Где объявили о воздушной тревоге
Первой областью, где зазвучали сирены, была Полтавская область. Уже после нее они взвыли и ряде других городов. По состоянию на 17:50 о воздушной тревоге объявили в:
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Херсонской,
- Донецкой,
- Николаевской,
- Сумской,
- Харьковской областях.
Поэтому до отбоя воздушной тревоги не пренебрегайте жизнью и здоровьем и оставайтесь в укрытиях.