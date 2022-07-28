Всеукраинская воздушная тревога: направляйтесь к укрытию

Ночью 28 июля во всех украинських областях объявили о воздушной тревоге из-за угрозы российской атаки. Если вы услышали сирену, немедленно направляйтесь в укрытие.

Не пренебрегайте собственной безопасностью. Находитесь в укрытиях до объявления отбоя.

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Где прозвучали сирены

По состоянию на 4:17 сирены прозвучали в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Житомирской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Винницкой области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Хмельницкая область;

Волынской области;

Ивано-Франковская область;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Львовской области;

Черновицкой области;

Закарпатской области.

С 4 апреля непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области, в то же время в Херсонской области из-за временной оккупации не работает система оповещения.

Что делать, если вы услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов – помните, что это может быть следствием работы ПВО. Важно не публиковать никаких кадров, на которых видна работа сил противовоздушной обороны, ведь это помогает врагу.

Если все же был "прилет", то помните, публиковать фото и видео с последствиями удара, распространять в сети информацию о месте атаки или его адресе – строго запрещено. Это может помочь врагу скорректировать огонь, ставящий под угрозу вас, ваших родных и близких и весь ваш населенный пункт.

Важно! Ежедневно россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и тому подобное. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно.

Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информации только из проверенных источников.

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