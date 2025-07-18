В Киеве и ряде областей – воздушная тревога из-за баллистики, в Полтаве раздались взрывы

Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили вечером в пятницу, 18 июля. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Где объявили тревогу?

Около 19:42 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Через минуту там сообщили о скоростной цели, которая двигалась из Харьковской области в направлении Полтавской.

Полтава! В укрытие,

– говорится в сообщении.

Впоследствии корреспонденты Суспильного сообщили о взрыве, который слышали в пределах Полтавского района. По предварительной информации от мониторинговых каналов, для атаки противник применил одну баллистическую ракету.

Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

Мониторинговые каналы также указывали на угрозу баллистики с Востока. Они сообщали о вероятном пуске ракет Искандер или систем ПВО С-300/С-400.

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По состоянию на 19:40 в Воздушных силах сообщили о скоростной цели, которая двигалась на Павлоград, что в Днепропетровской области. Заметим, что угроза применения баллистического вооружения сохраняется до объявления отбоя.

Напомним, вечером 16 июля россияне ударили по Сумской области, в частности по окрестностям Шосткинской общины, с помощью баллистики. Тогда зафиксировали два попадания, были повреждены частные дома и автомобиль.