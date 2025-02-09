Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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18:34, 9 февраля Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте