Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме В Сумах и Запорожье прогремели взрывы: во многих областях угроза вражеской баллистики
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
18:34, 9 февраля
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
18:29, 9 февраля
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения Винницкая, Черниговская, Черкасская, Кировоградская области.