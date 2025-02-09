Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми У Сумах і Запоріжжі прогриміли вибухи: у багатьох областях загроза ворожої балістики
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
18:34, 9 лютого
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
18:29, 9 лютого
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області.