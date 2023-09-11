Враг второй раз за сутки атаковал Кривой Рог
Во многих областях Украины утром 11 сентября объявляли воздушную тревогу: сначала из-за угрозы атаки ударными дронами, затем – из-за угрозы применения баллистики. Под атакой врага – Кривой Рог, второй раз за сутки.
В Воздушных силах сообщили о запуске дронов в направлении Кривого Рога. Людей просят перейти в укрытие и оставаться там до отбоя. Впоследствии в городе раздались взрывы, это подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. 24 Канал следил за ситуацией.
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В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. По состоянию на 08.50 тревога распространилась на Юг. Карта тревог выглядит так:
8:44 Александр Вилкул сообщил о пуске ракет в направлении Кривого Рога и призвал быть в укрытиях.
"Ракеты на высокой скорости в нашем направлении. Будьте в укрытиях", – написал он.
В 08:06 Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности в Кривом Роге. В то же время в других областях опасность атаки дронами явно сохраняется, ведь онлайн-карта тревог Украины выглядит так:
Около 7:40 в Кривом Роге слышались звуки взрывов. О том, являются ли они результатом работы ПВО или прилета – данные пока не сообщали. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул тоже сообщил о взрывах в Кривом Роге и призвал очевидцев ничего не снимать.
По состоянию на 7:40 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:
В 7:35 Воздушные силы предупредили, что группа ударных дронов приближается к Кривому Рогу. Уже через несколько минут там объявили и ракетную опасность.
Воздушную тревогу начали объявлять из Херсонской области: сирены известили об опасности в 7:09. Затем тревога распространилась на Николаевскую и Днепропетровскую области.