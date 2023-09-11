Враг второй раз за сутки атаковал Кривой Рог

Во многих областях Украины утром 11 сентября объявляли воздушную тревогу: сначала из-за угрозы атаки ударными дронами, затем – из-за угрозы применения баллистики. Под атакой врага – Кривой Рог, второй раз за сутки.

В Воздушных силах сообщили о запуске дронов в направлении Кривого Рога. Людей просят перейти в укрытие и оставаться там до отбоя. Впоследствии в городе раздались взрывы, это подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. 24 Канал следил за ситуацией.

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В 09:16 командование Воздушных сил сообщило об отбое. Воздушная тревога была отменена во всех областях, кроме Луганской области и временно оккупированного Крыма, где она объявлена фактически с начала вторжения.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. По состоянию на 08.50 тревога распространилась на Юг. Карта тревог выглядит так:

8:44 Александр Вилкул сообщил о пуске ракет в направлении Кривого Рога и призвал быть в укрытиях. "Ракеты на высокой скорости в нашем направлении. Будьте в укрытиях", – написал он.

В 8:14 отбой воздушной тревоги объявили в Николаевской и Херсонской областях. В 08:06 Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности в Кривом Роге. В то же время в других областях опасность атаки дронами явно сохраняется, ведь онлайн-карта тревог Украины выглядит так:

Уже в 7:55 очевидцы сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге.

Около 7:40 в Кривом Роге слышались звуки взрывов. О том, являются ли они результатом работы ПВО или прилета – данные пока не сообщали. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул тоже сообщил о взрывах в Кривом Роге и призвал очевидцев ничего не снимать.

По состоянию на 7:40 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

В 7:35 Воздушные силы предупредили, что группа ударных дронов приближается к Кривому Рогу. Уже через несколько минут там объявили и ракетную опасность.

Воздушную тревогу начали объявлять из Херсонской области: сирены известили об опасности в 7:09. Затем тревога распространилась на Николаевскую и Днепропетровскую области.