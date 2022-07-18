В ряде областей воздушная тревога: оккупанты обстреляли Никополь, в Одессе прогремел взрыв
Вечером 18 июля в ряде регионов Украины сирены известили о воздушной тревоге. В то же время российские оккупанты обстреляли Никополь.
Тревогу объявили в центральных, южных и северных областях. Воздушная тревога продолжалась в среднем не больше часа.
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Где прозвучали сирены
Вечером 18 июля воздушную тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области;
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Черкасской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Днепропетровской области;
- Кировоградской области;
- Запорожской области;
- Полтавской области.
Кроме того, непрерывная воздушная тревога еще с 4 апреля объявлена на территории Луганской области, в то время как в Херсонской области система оповещения не работает с 15 апреля из-за оккупации.
В 23:15 глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что оккупанты обстреляли территорию города Никополь. Следует отметить, что тревога на территории Никопольского района продолжается уже более 11 часов.
Около 23:32 появились первые сообщения о взрывах в Одессе.
Что делать, если слышны звуки взрывов
Если во время воздушной тревоги вы услышали звуки взрывов – помните, что это может работать ПВО. Однако важно не публиковать фото и видео, на которых видна работа сил противовоздушной обороны, чтобы не помогать врагу.
Если все же российская ракета попала, напоминаем, что во время воздушной тревоги строго запрещено публиковать в сети фото и видео с последствиями "прилета" и даже адрес места попадания. Все это может помочь врагу скорректировать огонь.
Важно! Каждый день россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и т.д. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно.
Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информации только из проверенных источников.
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