В ряде областей воздушная тревога: оккупанты обстреляли Никополь, в Одессе прогремел взрыв

Вечером 18 июля в ряде регионов Украины сирены известили о воздушной тревоге. В то же время российские оккупанты обстреляли Никополь.

Тревогу объявили в центральных, южных и северных областях. Воздушная тревога продолжалась в среднем не больше часа.

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Где прозвучали сирены

Вечером 18 июля воздушную тревогу объявили в:

Киеве и Киевской области;

Житомирской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Одесской области;

Николаевской области;

Днепропетровской области;

Кировоградской области;

Запорожской области;

Полтавской области.

Кроме того, непрерывная воздушная тревога еще с 4 апреля объявлена ​​на территории Луганской области, в то время как в Херсонской области система оповещения не работает с 15 апреля из-за оккупации.

В 23:15 глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что оккупанты обстреляли территорию города Никополь. Следует отметить, что тревога на территории Никопольского района продолжается уже более 11 часов.

Около 23:32 появились первые сообщения о взрывах в Одессе.

Что делать, если слышны звуки взрывов

Если во время воздушной тревоги вы услышали звуки взрывов – помните, что это может работать ПВО. Однако важно не публиковать фото и видео, на которых видна работа сил противовоздушной обороны, чтобы не помогать врагу.

Если все же российская ракета попала, напоминаем, что во время воздушной тревоги строго запрещено публиковать в сети фото и видео с последствиями "прилета" и даже адрес места попадания. Все это может помочь врагу скорректировать огонь.

Важно! Каждый день россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и т.д. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно.

Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информации только из проверенных источников.

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