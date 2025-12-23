Укр Рус
24 Канал Новости Украины В ряде областей ввели аварийные и экстренные отключения света
23 декабря, 07:46
1

В ряде областей ввели аварийные и экстренные отключения света

Дария Черныш

Во время массированной атаки по Украине 23 декабря Россия снова попала в энергетическую инфраструктуру. Из-за этого в нескольких областях ввели аварийные и экстренные отключения света.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Где будут выключать свет не по графикам?

Аварийные отключения света 23 декабря ввели на Сумщине, Житомирщине, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

Экстренные – в Киеве и области, а также в Днепропетровской области.

 

 