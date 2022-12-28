Рязань регулярно прячет военных, однако не противостоит войне Путина: репортаж NYT

В российской Рязани на кладбищах все больше могил российских военных, воевавших в Украине. Даже под немалым слоем снега кладбище боевиков изобилует цветами флагов оккупационных подразделений.

Журналисты The New York Times опубликовали репортаж из российского города, где постоянно привозят тела погибших боевиков. Они пообщались с местными и спросили, что они думают о войне в Украине.

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Что россияне говорят о войне в Украине

Наталья – мать погибшего оккупанта, женщина отказалась называть свою фамилию. Раз в неделю она ходит на могилу к своему покойному сыну. Он скончался еще в первые дни полномасштабной русско-украинской войны в Гостомеле. Погибшему захватчику было 26 лет.

"Наталья приходит по меньшей мере раз в неделю, чтобы присмотреть за могилой своего единственного сына, погибшего в первые дни войны. То, что осталось от его тела, прибыло в Рязань через несколько недель", – говорится в репортаже.

Журналисты отмечают, что большинство западных противников российской агрессии считали, что именно такие матери, как Наталья, станут опорой волны возмущения против российского диктатора Владимира Путина и превратятся в противостоящую ему политическую силу.

Россияне продолжают молчать о войне

Однако спустя 10 месяцев войны этого не произошло в больших масштабах. Россияне продолжают молчать о войне в Украине.

Женщина сказала, что вторжение "следовало спланировать лучше", чтобы минимизировать потери. Она и слова не сказала в адрес высшего руководства России. "Надо было что-то делать", – сказала она, имея в виду Украину.

Журналисты отмечают, что на местном кладбище было по меньшей мере 20 рядов с тремя свежими могилами в каждом.

Однако, похоже, даже безумные потери не заставят россиян заговорить о войне. В NYT отмечают, что Рязань, где расположены две военные базы, с гордостью отправляет своих людей на войну, даже если некоторые возвращаются в мешках для трупов.

Местная жительница Марина Доронина также выразила поддержку войне. Ее 27-летнего сына Вадима призвали лишь спустя несколько дней после того, как в конце сентября Путин объявил, что Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин.

Мать-одиночка двух других детей, в том числе одного из тяжелых пороков, Доронина, зависит от своего старшего сына в финансовой помощи и физическом труде. Она отметила, что крыша у нее "течет, как решето", и она планировала ее починить до наступления зимы.

Мать, которые жалуются на крышу-решето

"Кто теперь починит мою крышу?", – спросила она. Дона добавила, что сын тоже собирался починить забор осенью.

Но она сказала, что не сердится, что его отправили на войну. Она тоже не выступала против мобилизации вообще. Вместо этого, по ее словам, она была взбешена на систему, которая не могла обеспечить отсрочку для ее сына.

Она общается с Вадимом, который сейчас находится в Украине. Он отправляет видео, на которых он в окопах проводит время с сослуживцами. По ее словам, она испытывает гордость, когда видит его фотографии в камуфляже.

"Наш президент достаточно мудр, и он все еще хорошо выполняет свою работу", – считает женщина. Повторяя общую тему, которую продвигают пропагандистские программы на государственном телевидении и среди многих обычных людей, она сказала, что считает, что "Запад" не только воюет в Украине, но и страдает последствиями войны хуже России.

"Люди там ничего не имеют", – сказала она о Западе. "Входите в наши магазины, у нас есть все. На нас это никак не влияет", – отметила она, хотя признала, что цены немного выросли.

Взрывы в Рязани все же испугали россиян

5 декабря на российских аэродромах "Дягилево" и "Энгельс" раздались взрывы. В России заявили, что это произошло из-за падения неизвестных беспилотников.

Некоторые рязанцы считают, что ничего страшного в этом нет. Они верят в "силу российского ПВО" и свое руководство. Однако не все такого мнения. 19-летняя студентка рассказала, что ей было страшно, когда она услышала звуки взрывов.