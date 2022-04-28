Российская полиция может похвастаться очередным невероятным достижением, достойным быть в истории мировой криминалистики. Им удалось выявить 11-летнего "злоумышленника", проявлявшего "не такую" активность в соцсетях.

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Школьник на учете

Полиция Камышина в Волгоградской области поставила на профилактический учет 11-летнего парня. Причина – распространение в соцсетях информации, которая "дискредитирует российскую армию".

Что именно распространял ребенок в соцсетях – российские правоохранители скромно умалчивают. Хотя интересно, что такого дискредитирующего об убийцах мирного населения, террористах и насильниках могло быть в российских соцсетях.

Наступление россиян на Востоке

Начальник генштаба Герасимов лично прибыл командовать наступлением на Изюм. Дела оккупантов идут плохо – они не могут мечтать ни о какой победе на 9 мая, поэтому "пуляют куда попало". Также россияне начали вывозить своих наемников из Ливии, чтобы задействовать в войне против Украины.

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